Официальный день рождения Елизаветы II отметили мини-парадом

Официальный день рождения британской королевы Елизаветы II в субботу отметили небольшим военным парадом в Виндзоре.

Небольшой парад состоялся в Виндзорском замке, где королева с супругом принцем Филипом, на днях отпраздновавшим свое 99-летие, живет с момента начала карантина, передает РИА «Новости».

Церемония с участием Уэльского гвардейского полка и военных музыкантов прошла при соблюдении строгих правил социального дистанцирования.

Для 94-летней Елизаветы II данное событие стало первым официальным мероприятием с конца марта, на котором она присутствовала лично.

Британские монархи традиционно отмечают свой день рождения дважды. В реальности Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, однако официальный день рождения по традиции назначается на первую, вторую или третью субботу июня.

Идея развести по времени реальный и официальный дни рождения принадлежала Эдуарду VII, правившему страной с 1901 по 1910 годы. Король родился в ноябре, но празднования решил перенести на лето в надежде на хорошую погоду.

Обычно в официальный день рождения монарха проходит парад «выноса знамени» (Trooping the Colour), это одна из самых ярких церемоний в Великобритании, за которой в центре Лондона наблюдают тысячи людей. Однако в 2020 году из-за коронавируса парад, как и все другие массовые мероприятия, был отменен.

За 68 лет правления Елизаветы II парад отменяется лишь во второй раз: в 1955 году причиной отмены была национальная забастовка железнодорожников.

В конц мая Елизавета II впервые появилась на публике за время ограничений, введенных из-за коронавируса. Королеву запечатлели камеры верхом на 14-летнем горном пони на территории Виндзорского замка.