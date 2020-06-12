В мероприятиях МГЕР по случаю Дня России приняли участие 7 тыс. человек

В День России «Молодая Гвардия Единой России» провела свыше 100 акций и мероприятий в 68 регионах России. В них приняли участие почти 7 тыс. человек, было роздано 9 тыс. метров ленточек-триколоров.

Так, в центральном штабе МГЕР прошла четырехчасовая интернет-викторина «О России». Ведущий задал свыше 100 вопросов в прямом эфире, а участники отвечали на них у себя на мобильных устройствах через специальную платформу «Кахут». В викторине приняли участие 6 тыс. человек. По ее завершении в социальных сетях был запушен хештег #ПриезжайтеВгости, любой желающий может выставить его с приглашением в свой город, говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На официальных страницах МГЕР в «ВКонтакте» и Instagram появился пост, в его комментариях можно обсудить, куда поехать, кто готов принять у себя дома туриста, а также найти компанию для совместного путешествия по России.

«Сегодня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День России. Россия – великая страна и страна наших возможностей. Сегодня мы, молодое поколение России, имеем все условия для того, чтобы гармонично развиваться, уверенно смотреть в будущее и внести свой вклад в развитие страны», – сказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

«Желаю каждому найти свое призвание, ощутить себя неотъемлемой частью общей истории, быть устремленными в будущее и не бояться его создавать. В этот день по всей стране проводятся онлайн акции и мероприятия. В этом году в связи с ситуацией пандемии коронавируса, мы провели трехчасовую всероссийскую интернет-викторину для всех жителей страны в формате прямого эфира, во время которого участники отвечали на вопросы. Во время викторины, транслировались поздравления от жителей нашей страны», – добавил он.

В Брянске, Екатеринбурге, Иркутске, а также в других регионах России МГЕР установила таблички с символами и альтернативными названиями городов и регионов. А на официальном сайте МГЕР была создана онлайн-карта, где 55 регионам были даны неофициальные названия.

В Сахалинской области активисты МГЕР совершили восхождение на гору Юноны, в Московской области стартовал автопробег, который завершится вечером в Орехово-Зуево, где на жилом доме с помощью проекции появится флаг России, а активисты вместе с жителями исполнят гимн РФ.

Ранее в пятницу сообщалось, что «Молодая Гвардия Единой России» Сахалина, совершила восхождение на гору Юноны, посвятив этот подъем Дню России. Рано утром около 80 участников тронулись от подножия горы, чтобы покорить вершину, высота которой составляет 330 метров над уровнем моря.