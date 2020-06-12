В честь Дня России МГЕР Сахалина покорили гору Юноны

В пятницу, 12 июня, «Молодая Гвардия Единой России» Сахалина, совершила восхождение на гору Юноны, посвятив этот подъем Дню России. Рано утром около 80 участников тронулись от подножия горы, чтобы покорить вершину, высота которой составляет 330 метров над уровнем моря.

Вместе с молодогвардейцами в горном походе участвовали воспитанники детского дома, для которых подобное событие – это возможность «испытать свою силу воли и получить новые ощущения», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также участниками восхождения стали люди с ограниченными возможностями здоровья. 14 человек с проблемами слуха и зренья, в сопровождении опытных инструкторов, решились присоединиться к данной инициативе, чтобы «продемонстрировать свою уверенность и интерес к происходящему», отмечается в сообщении.

На достижение цели у участников ушло более полутора часов.

Кульминацией восхождения стал 50-метровый триколор, который активисты под звуки гимна России развернули на самой вершине. Завершением патриотического похода стал запуск в воздух яркого дыма цветов российского флага.

«Наше восхождением на гору Юноны, было нацелено не только на привлечение внимания к важной для россиян календарной дате, но и на пропаганду здорового образа жизни», – отметила руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Сахалинской области Елена Красильникова.

«Чтобы достичь, сегодня, поставленной цели, мы прошли не простой пусть, вместе с нами были и другие смельчаки – люди с активной жизненной позицией. Наградой для всех стали невероятные пейзажи, которыми богат Сахалин. Мы гордимся нашим краем и гордимся нашей необъятной и прекрасной страной. Спасибо всем, кто не побоялся суровой сахалинской погоды и принял участие в восхождении. С Днем России!» – добавила она.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

Напомним, в День России на Красной площади состоится большой праздничный концерт, посвященный также и современным героям России – медикам, волонтерам, социальным работникам и всем тем, кто в разгар пандемии выходил на работу, чтобы спасать человеческие жизни и помогать остальным пережить это непростое время.

На сцену выйдут известные российские артисты: Лев Лещенко, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Валерия, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Николай Расторгуев, Пелагея, Тамара Гведцители, Александр Розенбаум, Игорь Крутой, Валерий Сюткин, Александр Маршал, Диана Арбенина, Николай Басков, а также талантливые юные музыканты Иван Бессонов и Елисей Мысин. В качестве немногочисленных зрителей будут приглашены волонтеры, которые в последние месяцы были на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Ведущими концерта выступят Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. Начало концерта в 17.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что, победив в борьбе с коронавирусом, Россия добьется новых успехов в созидании и развитии.