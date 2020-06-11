Минпросвещения рассказало о планах начать учебный год в очном формате

Российские школы и колледжи готовятся начать учебный год 1 сентября в очном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, сейчас министерство готовится к тому, что 1 сентября дети «придут в свои школы». Кравцов уточнил, что планируется открыть школы, детсады и колледжи, передает ТАСС.

«Будут, понятно, определенные требования Роспотребнадзора. Мы проведем просветительскую работу с родителями, учениками», – сказал Кравцов.

Также он отметил, что большинство школьников получат аттестаты 11 июня, остальные же смогут забрать их 15 июня.

Ранее замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что срок подачи документов в российские колледжи продлили до 25 августа.

В четверг глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году. Документ предполагает, что все школьники получат аттестат без сдачи экзаменов.