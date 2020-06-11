Глава ОКР назвал российских легкоатлетов заложниками World Athletics

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11 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:57  |  vz.ru
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Россия начинает «цифровой прорыв»

Путин поставил задачу превратить Россию в мирового лидера цифровых технологийФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Особые налоговые условия и специальные правовые режимы – не единственные меры, которые решено принять для резкого ускорения развития IТ-индустрии в России. «Нужно создавать привлекательные условия для работы и воплощения передовых идей в России», заявил президент Путин. Как это будет реализовываться? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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В Британию пришли швондеровские времена

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Интересно, будут ли кого выносить из Вестминстерского аббатства в Лондоне, как в свое время Сталина из Мавзолея. Там ведь тоже много могил тех, кто был не очень-то толерантен в свое время – только слегка историю копнуть. Подробности...
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Беспорядки в США не остановятся

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У Трампа есть силовой резерв (помимо армии), который в состоянии перехватить инициативу на улице. Но введение этого резерва в бой будет означать начало гражданской войны. Между тем «революционные массы» намерены идти до конца. Подробности...
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              Глава ОКР назвал российских легкоатлетов заложниками World Athletics

              11 июня 2020, 10:24

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил: ему неприятно осознавать тот факт, что ведущие российские легкоатлеты стали заложниками Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), которая испытывает финансовые проблемы.

              Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. Ранее World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов (5 из них условно) за ситуацию с допинговым скандалом. ВФЛА нужно выплатить пять миллионов к 1 июля 2020 года.

              «Сейчас у всех непростое положение! И поэтому я считаю, что было бы правильно всем участникам данного конфликта найти в себе мужество пересмотреть условия, которые видятся невыполнимыми. Честно говоря, неприятно осознавать тот факт, что наши ведущие легкоатлеты стали заложниками World Athletics в данной ситуации. Конечно, это не прибавляет авторитета данной организации», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.

              Глава ОКР отметил, что «любое нарушение, которое фиксируется в той или иной федерации, требует каких-то штрафных санкций» и «это понятно».

              «Но на сегодняшний день мы ясно видим, как из мирового спорта по разным причинам уходят финансы. Отворачиваются спонсоры, не находится места коммерческим стартам, спортивная индустрия в целом теряет деньги. В том числе такая ситуация и в World Athletics, которой необходимо восполнять возникающий из года в год существенный дефицит бюджета», – сказал он.

              «Есть материалы в открытом доступе о финансовых результатах World Athletics. Согласно опубликованным данным, в 2017 и 2018 годах у этой организации был отрицательный баланс по 20 млн долларов. По итогам 2019 года World Athletics уже запросила у МОК (Международного олимпийского комитета) средства от будущих доходов с продажи телевизионных прав на трансляции соревнований Токио-2020. Если World Athletics выходит сейчас с такой просьбой, значит, финансовое положение не самое крепкое», – добавил глава ОКР.

               «Помимо тех 5 млн долларов, о которых вы сказали, есть еще 5 млн, которые должны быть перечислены на некий депозит. Так что речь идет о 10 млн долларов. Фактически это 700 млн рублей штрафа. Олимпийский комитет России в данном случае помочь финансово никак не может. У нас на дополнительную подготовку спортсменов по летним видам спорта, как я вам уже сказал, планируется порядка 500 миллионов рублей. То есть для выплаты штрафа ВФЛА, мы должны были бы снять финансирование со всех федераций, найти еще 200 миллионов и передать их нашим коллегам из World Athletics», – сказал Поздняков.

              Ранее World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов из-за допинговых нарушений. Так, ВФЛА грозило полное исключение из всемирной ассоциации.

              Позже Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА. После чего была сформирована комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, куда вошли представители Минспорта России, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства «РУСАДА», комиссии спортсменов ВФЛА.


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