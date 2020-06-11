Глава ОКР назвал российских легкоатлетов заложниками World Athletics

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил: ему неприятно осознавать тот факт, что ведущие российские легкоатлеты стали заложниками Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), которая испытывает финансовые проблемы.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в ноябре 2015 года была временно лишена членства в World Athletics из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. Ранее World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 млн долларов (5 из них условно) за ситуацию с допинговым скандалом. ВФЛА нужно выплатить пять миллионов к 1 июля 2020 года.

«Сейчас у всех непростое положение! И поэтому я считаю, что было бы правильно всем участникам данного конфликта найти в себе мужество пересмотреть условия, которые видятся невыполнимыми. Честно говоря, неприятно осознавать тот факт, что наши ведущие легкоатлеты стали заложниками World Athletics в данной ситуации. Конечно, это не прибавляет авторитета данной организации», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.

Глава ОКР отметил, что «любое нарушение, которое фиксируется в той или иной федерации, требует каких-то штрафных санкций» и «это понятно».

«Но на сегодняшний день мы ясно видим, как из мирового спорта по разным причинам уходят финансы. Отворачиваются спонсоры, не находится места коммерческим стартам, спортивная индустрия в целом теряет деньги. В том числе такая ситуация и в World Athletics, которой необходимо восполнять возникающий из года в год существенный дефицит бюджета», – сказал он.

«Есть материалы в открытом доступе о финансовых результатах World Athletics. Согласно опубликованным данным, в 2017 и 2018 годах у этой организации был отрицательный баланс по 20 млн долларов. По итогам 2019 года World Athletics уже запросила у МОК (Международного олимпийского комитета) средства от будущих доходов с продажи телевизионных прав на трансляции соревнований Токио-2020. Если World Athletics выходит сейчас с такой просьбой, значит, финансовое положение не самое крепкое», – добавил глава ОКР.

«Помимо тех 5 млн долларов, о которых вы сказали, есть еще 5 млн, которые должны быть перечислены на некий депозит. Так что речь идет о 10 млн долларов. Фактически это 700 млн рублей штрафа. Олимпийский комитет России в данном случае помочь финансово никак не может. У нас на дополнительную подготовку спортсменов по летним видам спорта, как я вам уже сказал, планируется порядка 500 миллионов рублей. То есть для выплаты штрафа ВФЛА, мы должны были бы снять финансирование со всех федераций, найти еще 200 миллионов и передать их нашим коллегам из World Athletics», – сказал Поздняков.

Ранее World Athletics оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики на 10 млн долларов из-за допинговых нарушений. Так, ВФЛА грозило полное исключение из всемирной ассоциации.

Позже Минспорт пригласил World Athletics войти в состав группы по восстановлению ВФЛА. После чего была сформирована комиссия по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, куда вошли представители Минспорта России, Олимпийского комитета России, Российского антидопингового агентства «РУСАДА», комиссии спортсменов ВФЛА.