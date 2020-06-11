Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 2 млн

Число выявленных случаев коронавируса в Соединенных Штатах в ночь на четверг превысило 2 млн, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных властей США и штатов.

Согласно данным организации, с начала пандемии в США умерли более 112 тыс. пациентов с коронавирусом, свыше 533 тыс. человек вылечились, передает ТАСС.

Наибольшее большое число заразившихся зафиксировано в штате Нью-Йорк (380 тыс.), затем следуют Нью-Джерси (165 тыс.), Калифорния (139 тыс.), Иллинойс (129 тыс.) и Массачусетс (104 тыс.).

Ранее появились данные о начале второй волны коронавируса в США.

Напомним, в апреле глава американского центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предсказал «немыслимо тяжелую» вторую волну коронавируса в США.

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