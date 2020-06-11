Мэр Бостона распорядился демонтировать статую Колумба

Мэр американского города Бостон Марти Уолш распорядился временно демонтировать статую Христофора Колумба, которая неоднократно подвергалась актам вандализма, сообщила The New York Times.

В статье отмечается, что в ночь на среду протестующие в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда обезглавили статую Колумба, установленную в Бостоне (столице штата Массачусетс), в районе Норт-Енд. Издание утверждает, что таким образом собравшиеся выражали протест против расизма. Осколки головы статуи были найдены полицейскими неподалеку, передает ТАСС.

После инцидента мэр Бостона распорядился временно демонтировать статую, которая уже не в первый раз стала мишенью вандалов.

«Эта статуя неоднократно подвергалась актам вандализма в Бостоне, и, учитывая дискуссию, которая разворачивается сейчас в нашем городе и во всей стране, мы намерены уделить некоторое время оценке ее исторической значимости», – подчеркнул Уолш.

Он указал, что статуя по крайней мере «некоторое время будет находиться в хранилище».

Кроме того, в ночь на среду протестующие снесли статую Колумба в Ричмонде (штат Вирджиния) и утопили ее в озере.

Напомним также, в начале июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм поручил убрать статую генерала Роберта Ли, главнокомандующего южных штатов времен Гражданской войны в США. Перед этим в штате была снесена статуя погибшим солдатам Конфедерации.

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