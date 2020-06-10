Протестующие в Ричмонде утопили в озере памятник Колумбу

Группа протестующих снесла статую Христофора Колумба, установленную в Берд-парке в Ричмонде (штат Вирджиния), и сбросила ее в озеро.

По словам очевидцев во вторник вечером с помощью трех веревок протестующие опрокинули памятник с постамента. Затем они перетащили его к близлежащему озеру и сбросили в воду. При этом один из участников отметил, что акция была незапланированной, однако призывы снести статую звучали не один раз, передает ТАСС со ссылкой на телеканал WRIC.

5 июня губернатор Вирджинии Ральф Нортэм (демократ) объявил о решении демонтировать другой памятник, вызывавший раздражение у протестующих, – главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки (КША) генералу Роберту Ли (1807-1870).

Глава исполнительной власти штата объяснил это тем, что в 2020 году нельзя относиться «с почетом к системе, которая основывалась на купле и продаже взятых в рабство людей». Губернатор распорядился снять памятник с постамента и поместить его в специальное хранилище. Однако в понедельник суд Ричмонда запретил в течение 10 дней демонтировать памятник.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского. В ряде городов США вводили комендантский час, в Вашингтоне его снова объявили на двое суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в США.

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