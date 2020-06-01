Цена нефти Urals за месяц выросла на 70%

Средняя за май цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, выросла по отношению к апрелю на 70%, свидетельствуют данные Минфина.

При этом стоимость Urals оказалась в 2,3 раза меньше аналогичного показателя прошлого года, составив 31,03 доллара за баррель. В мае 2019 года нефть этой марки стоила 70,93 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В апреле средняя цена Urals упала в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,22 доллара за баррель.

В целом, согласно данным Минфина, средняя цена на нефть марки Urals в январе-мае 2020 года сложилась в размере 39,2 доллара за баррель, тогда как в январе-мае 2019 года она была на уровне 66,34 доллара за баррель.

В середине мая сообщалось, что российская нефть Urals в Европе впервые с середины марта превысила 30 долларов за баррель, благодаря вступлению в силу нового соглашения ОПЕК+.