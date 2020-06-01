«Единая Россия» подарила планшеты многодетным семьям в Саранске

В День защиты детей Мордовское региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках акции «Помоги учиться дома!» подарило планшеты многодетным семьям Саранска.

«Мы решили приобрести планшеты, чтобы дети не отставали от школьной программы», – рассказала исполнительный секретарь Октябрьского местного отделения партии Венера Литяйкина, вручая гаджет маме десяти детей Ольге Трубенковой, сообщается на сайте партии.

По словам единоросса, к акции присоединились не только члены и сторонники партии, но и депутаты всех уровней.

«Мы уже передали несколько ноутбуков для многодетных семей из Саранска, Рузаевки, Ельников, Темникова», – добавила Литяйкина.

Многодетная мама ответила, что очень приятно получить помощь от партии.

«В моей семье сейчас пять школьников, а 1 сентября их станет уже шесть. Такая поддержка для нас очень весомая, так как обеспечить всех своих детей ноутбуками и компьютерами пока не представляется возможности», – сказала она.

Исполнительный секретарь Пролетарского местного отделения партии Наталья Шиндясова вручила планшет матери-одиночке Марине Казанцевой, воспитывающей тройняшек. Технику от «Единой России» получила и семья Храмовых, воспитывающая шестерых детей.

Всероссийская акция «Помоги учиться дома» проводится «Единой Россией» при поддержке Министерства просвещения и Агентства стратегических инициатив.

Между тем, замсекретаря Волгоградского регионального отделения «Единой России, председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников совместно с депутатом гордумы Русланом Морозовым передали гуманитарную помощь в неонатологическое отделение клинической больницы №5. Это подарок к Международному дню защиты детей – специализированное питание, средства гигиены и перевязочный материал.

«Надеюсь, все это упростит медикам лечение малышей, поспособствует тому, чтобы они быстрее вернулись домой. Врачам и медсестрам больницы я хочу пожелать здоровья и сказать огромное спасибо за их самоотверженный труд», – сказал Колесников.

В отделении, специализирующимся на реанимации и лечении патологий новорожденных и недоношенных детей, находятся 50 малышей. Сюда поступают в том числе дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, изъятые уполномоченными органами социально неблагополучных семей.

«Соблюдение и обеспечение интересов таких детей становится предметом основной заботы нашего учреждения. Международный день защиты детей – это, прежде всего, напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, создании условий для формирования гуманного и справедливого общества. Спасибо «Единой России» за оказываемую в этот непростой период поддержку», – подчеркнул главврач больницы Константин Позднышев.