Митрополит Чувашский Варнава умер от двусторонней пневмонии на 90-м году жизни

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер в возрасте 89 лет от двусторонней пневмонии, сообщили в Чувашской митрополии.

«1 июня на 90-м году жизни отошел ко Господу глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония», – передает РИА «Новости» сообщение миитрополии.

Отмечается, что за время 44-летнего служения митрополита Варнавы были восстановлены семь монастырей, открыто более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище.

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. Происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века.