Энергетики приняли участие в акции «Фонарики Победы»

Министерство энергетики России опубликовало видеозапись участия во всероссийской акции «Фонарики Победы» («Свет Победы»).

Видео опубликовано в Twitter ведомства.

Напомним, акция «Свет Победы» проводится по всей России. Для участия в ней нужно во время праздничного салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подойти к своим окнам с фонариками, свечками или зажигалками, выразив общую солидарность с памятью погибших героев.