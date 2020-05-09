«Волонтеры Победы» помогли провести ветеранам Великой Отечественной встречи в онлайн-формате

Движение «Волонтеры Победы» помогло организовать несколько онлайн-встреч ветеранам Великой Отечественной, которые помнят друг друга с военных лет.

В рамках акции «Однополчане» волонтеры помогли ветеранам, которые воевали вместе, встретиться в онлайн-формате, передает РИА «Новости».

«Волонтеры Победы» спрашивали у ветеранов, кто из них помнит своих однополчан, их фамилии, имена, сохранились ли какие-то контакты.

«Акция достаточно сложная... Сейчас в России у нас проживают около 52 тыс. участников и инвалидов войны. К сожалению, либо ветераны уже плохо помнят точную информацию, либо время идет, и, к сожалению, у нас ветераны не молодеют, многих уже нет в живых... На данный момент у нас прошло три видеосвязи», – сказала руководитель дирекции коммуникаций и связей с общественностью «Волонтеров Победы» Ксения Ковалева.

Она рассказала, что первая связь прошла между ветеранами из разных городов Свердловской области. Петр Ушаков и Серафима Саляева – ветераны Уральского добровольческого танкового корпуса, на фронте они пересекались всего один раз. Саляева была санитаркой в госпитале, в который попал Ушаков.

«Петр Филиппович очень хорошо помнит Серафиму Михайловну, он очень много об этом рассказывал. Серафима Михайловна ответила, что она заботилась о большом количестве раненых солдат, сотнях, тысячах, каждый из которых ей дорог, но все лица для нее в большинстве случаев слились в одно», – рассказала Ковалева.

«Волонтеры Победы» настроили видеооборудование для соединения ветеранов, модерировали встречу. Ушаков и Саляева общались около часа, вспомнили боевые времена и общих знакомых.

Кроме того, встреча в онлайн-формате прошла между выпускниками Соловецкой школы юнг. Они вспоминали времена обучения в школе, военные годы.

«На данный момент мы продолжаем поиск тех, кто хотел бы пообщаться среди ветеранов, кто помнит своих однополчан... Но только однополчанами мы не ограничиваемся. Если у ветерана есть желание пообщаться с ветеранами из других регионов либо он кого-то знает, но давно не связывался, мы, конечно, поможем установить эту связь», – заключила Ковалева.