Российские дипломаты в Турции спели песню «День Победы»

Сотрудники российского посольства в Турции исполнили песню «День Победы», присоединившись к всероссийской акции, в рамках которой соотечественники вместе поют знаменитое произведение композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова.

В память о павших в Великой Отечественной войне сотрудники дипмиссии спели бессмертную песню с балконов своих квартир. Соответствующее видео опубликовано в субботу на официальной странице посольства в Facebook.

С поздравлениями также выступил посол России в Турции Алексей Ерхов. Он, в частности, поздравил проживающего на юге республики ветерана Великой Отечественной войны.

«Дорогие соотечественники, поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. С праздником, который был, есть и будет самым дорогим, самым священным для каждой нашей семьи. С праздником вечной немеркнущей памяти. Несмотря на сложный период, когда мы с вами вынужденно разъединены пандемией коронавируса, День Победы своей огромной нравственной вдохновляющей силой объединяет всех нас, граждан нашей огромной страны», – отметил дипломат, передает ТАСС.

«Сегодня мы, пусть и удаленно, пусть и вдалеке от родины, надеваем георгиевские ленты, встаем в ряды «Бессмертного полка», чтим память наших воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, сокрушивших нацизм и отстоявших родную землю. Мы склоняем головы перед их подвигом и доблестью. Сегодня мы вспоминаем тружеников тыла, всех тех, кто был замучен в концлагерях, плену и оккупации. Наш священный долг – бережно хранить правду о событиях тех лет, помнить суровые уроки войны, чтобы не допустить повторение трагедии. В этот торжественный день хотел бы еще раз отдельно поздравить проживающего в турецкой Аланье Марлена Иосифовича Кравцова и, чествуя его, выразить искреннюю благодарность всем ветеранам войны. Желаю всем вам успехов и мирного неба над головой» – продолжил посол.

К празднованию Дня Победы в Турции присоединились многочисленные соотечественники, участвуя в акции «Бессмертный полк». В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в этом году в Турции акция проведена Координационным советом российских соотечественников в Турции в режиме онлайн. Фотографии своих предков, принявших участие в Великой Отечественной войне, соотечественники выставили на портале http://polkturkey.ru. К ней также присоединился коллектив посольства России в Турции.

По случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне российское посольство также провело акцию «Война в творчестве». Сотрудники российской дипмиссии и члены их семей прочитали стихи о войне, исполнили музыкальные номера.

С праздником россиян поздравила и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. «Несмотря на самоизоляцию и другие трудности, несмотря ни на что, мы вместе дышим радостью этого великого дня! С днем великой Победы! Поздравляю всех, дорогие мои!», – написала Кузнецова в Facebook.

Она также рассказала о своем дедушке Фадееве Николае Ивановиче, который был участником Великой Отечественной войны.

Ранее также сообщалось, что представители организации «Молодая Гвардия Единой России» 8 и 9 мая в честь празднования 75-й годовщины Победы организовали в российских регионах народные концерты вместе с жителями многоквартирных домов.

Кроме того, волонтеры Победы из России и 46 государств, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, сделали все, чтобы ветераны смогли почувствовать атмосферу праздника. Активисты уже поздравили более 50 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.