В Москве появился новый метод тестирования на коронавирус

В Москве планируется проводить тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«В Москве будет активно применяться новый метод – иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови. Он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, но еще и позволяет выявить тех, кто переболел и <...> не знает, что у него есть иммунитет», – заявила Ракова в эфире «России 1», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что после 12 мая москвичи будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме своего дома и изолированных рабочих кабинетов.

«Общественное место – это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках», – отметила Ракова.

Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщал, что использование жителями Москвы только одного средства защиты – маски или перчаток – будет считаться нарушением и повлечет за собой штраф.

Между тем в Подмосковье власти решили некоторое время не штрафовать за отсутствие масок, а делать замечания.

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