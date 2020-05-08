Покупатели старше 65 лет в Подмосковье смогут купить маски по 11 рублей

Жители Московской области старше 65 лет смогут купить маски в государственных аптеках по 11 рублей, заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Мы будем распространять маски по специальной программе: все, кто старше 65 лет, может купить маски по 11 рублей в нашей государственной аптеке», – сказал Воробьев в эфире «России 1», передает ТАСС.

Он отметил, что власти региона некоторое время не будут штрафовать за отсутствие масок.

«Мы отсрочили наказание. Если у тебя нет маски после 12 (мая), тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание. Но большинство людей сегодня уже и сами понимают, что без маски и перчаток ты можешь ехать в метро, только эта дорога будет в госпиталь сразу, можешь сразу ехать в госпиталь, в больницу, не дай Бог, на ИВЛ. Вот чтобы этого избежать, масочный режим», – заявил глава региона, сообщает РИА «Новости».

Воробьев подчеркнул, что ситуация в Подмосковье с распространением коронавируса остается напряженной.

«Вот сегодня за ночь мы прибавили где-то 300 коек. Это говорит о том, что мы и дальше должны готовиться к приему пациентов», – указал губернатор.

Ранее главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что использование жителями Москвы только одного средства защиты – маски или перчаток – будет считаться нарушением и повлечет за собой штраф.

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