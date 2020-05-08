Подозреваемый в жестоком убийстве адвоката задержан в Екатеринбурге

Подозреваемый в убийстве адвоката задержан сотрудниками уголовного розыска в Екатеринбурге, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сыщикам уголовного розыска удалось раскрыть это преступление и задержать подозреваемого по горячим следам. Какие-либо подробности пока что не разглашаются в интересах следствия, которое проводится нашими коллегами из Следственного комитета», – приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Убийство было совершено в пятницу. По информации «Комсомольской правды», на теле 44-летнего мужчины «насчитали порядка 40 ножевых ранений», на его руках и ногах «были следы от веревки». По мнению источников издания в правоохранительных органах, это может свидетельствовать о пытках перед смертью.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК.

«С участием подозреваемого, давшего признательные показания, проводятся следственные действия. Согласно предварительным данным расследования, убийство совершено в ходе бытовой ссоры», – добавили в ведомстве.

Накануне по подозрению в организации заказных убийств был задержан экс-депутат заксобрания Красноярского края, бизнесмен и политик Анатолий Быков.