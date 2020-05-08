Вован и Лексус разыграли мэра Праги

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли мэра Праги Зденека Гржиба от имени мэра Киева Виталия Кличко.

В ролике, опубликованном пранкерами, Гржиб заявил, что в 1945 году советские войска вошли в Чехию слишком поздно, передает РИА «Новости».

«У нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама», – сказал он.

Через некоторое время он понял, что общается не с Кличко, и попросил пранкера представиться. Пранкер назвался русским блогером, проживающим в Праге, после чего разговор продолжился.

На вопрос о демонтаже памятника советскому маршалу Коневу градоначальник отметил, что монумент принадлежит району Прага-6.

«Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью», – сказал он.

Кузнецов в СМИ сообщил, что Гржиб вел в разговоре себя некорректно.

«Даже сам Кличко, с которым мы общались, на его фоне выглядит умнее, вежливее, культурнее», –сказал пранкер.

Он отметил, что политик продолжил разговор и после того, как понял, что с ним говорит не Кличко.

«Странно и то, что мэр Праги оправдывался перед неизвестным человеком», – сказал Кузнецов.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала снос памятника Коневу подлым. «Это не решение народа Чехии, это даже не решение руководства Чехии, которое, в общем-то, было однозначно в своем неприятии этого вандализма. Это было такое мелкое, гаденькое, подлое решение людей, которые идут вопреки национальным интересам, историческим национальным интересам своего государства», – заявила она.

На снос памятника резко отреагировали во многих странах. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что акты вандализма в отношении памятников советским воинам, победившим фашизм, вызывают отвращение и презрение. «Особенно неприятно, когда мы это видим на пространстве бывшего СССР, на пространстве СНГ. Ведь Советский Союз принес самую большую жертву ради общей победы над фашизмом. Поэтому эти тенденции должны быть осуждены, эти попытки должны быть остановлены», – подчеркивал он.

Снос памятника осудили в том числе в самой Чехии. Так, пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек заявил, что муниципальные власти «покрыли позором» страну. Он напомнил, что Конев является освободителем Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов.

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