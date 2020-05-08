Создателя «Омбудсмена полиции» арестовали по подозрению в вымогательстве

Тверской суд Москвы направил под арест создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Воронцова меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Воронцов обвиняется по статье «Вымогательство группой лиц», следствие полагает, что он вымогал 300 тыс. рублей.

В середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции».