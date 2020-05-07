Создатель проекта «Омбудсмен полиции» задержан за вымогательство

Московские правоохранители задержали создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей, сообщил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

«Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера», – сказал он ТАСС.

По словам Васенина, Воронцов вымогал 300 тыс. рублей.

В середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции».