СК возбудил дело о фейке о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции», сообщила пресс-служба ведомства.

2 апреля в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте» неустановленным лицом от имени пользователя Владимир Воронцов в интернете была размещена заведомо ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений, в котором якобы 70% курсантов и офицеров заболели коронавирусом, их заставляют делать утреннюю зарядку.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»)», – передает ТАСС сообщение СК. Воронцов является администратором паблика «Омбудсмен полиции».

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