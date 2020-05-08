Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

Президент Владимир Путин выразил мнение, что пришло время странам Запада осудить «Мюнхенский сговор» и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия 1».

«Ведь посмотрите, что тогда произошло. Вот это и есть сговор, секретная часть. Написанная, не написанная, но это все в документах у нас есть. И Советский Союз, на самом деле, в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну, почему же, почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое – не осудить вот этот раздел Чехословакии?» – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Президент упомянул, что он не раз говорил о том, как складывались годы, предшествовавшие Второй мировой войне. Он сделал акцент на том, что «в Советском Союзе все это прекрасно помнили и знали». «Ведь Советский Союз предпринял колоссальные усилия для того, чтобы создать антигитлеровский пакт. Никто же не поддержал. Более того, в тридцать восьмом году ведущие западные страны – и Великобритания, и Франция – встретились в Мюнхене с Гитлером, с Муссолини и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли Мюнхенским сговором. И отдали на растерзание Чехословакию», – напомнил глава государства.

По его мнению, «как бы там было приятно или неприятно кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя». «Больше того: напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально, именно с ним, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии – Тишинскую область и еще один прилегающий район. Напрямую, Гитлер прямо – у нас же документы есть, – прямо говорит: «Мне было непросто представлять ваши интересы в Мюнхене, но (я) это сделал», – подчеркнул Путин.

На это Польша, заметил президент, ответила с благодарностью. «Даже по дням расписали. Гитлер говорит: «Только не заходите в Чехословакию в один день с нами, на следующий день». «Ну, это прямой сговор», – добавил Путин.

Президент привел оценки крупнейших политических деятелей того времени, которые заявили, что «война теперь неизбежна». «И война началась. Причем же Советский Союз здесь? Советский Союз был вообще последним из крупнейших держав, которые подписали с Германией пакт о ненападении. До этого все подписали. И что же, это основание, чтобы обвинять Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны?» – резюмировал глава государства.

Ранее президент Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны, подчеркнув, что у России не может быть чувства вины за эту войну.

В прошлом году президент также напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии. Это заявление он сделал в ответ на просьбу прокомментировать принятую в сентябре 2019 года резолюцию Европарламента, осуждающую тоталитарные режимы.