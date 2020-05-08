Маск разъяснил произношение имени новорожденного сына

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в эфире шоу комика Джо Рогана на YouTube разъяснил, как произносится имя его сына, которого они с певицей Граймс (Клэр Буше) назвали X Æ A-12.

«Экс, Эш, Эй Твелв», – ответил Маск на вопрос ведущего, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что A-12 в имени мальчика означает посвящение предшественнику «лучшего во все времена» воздушного судна SR-71.

Напомним, Граймс родила сына 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон. Тогда же певица расшифровала имя сына: X – неизвестная переменная, Æ – эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A – ее любимая песня «Архангел».

Позже юрист указал Маску на невозможность назвать сына набором символов.