Лукьянов: Миру угрожает сопоставимая с противостоянием СССР и США новая холодная война

Миру угрожает новая холодная война – между Пекином и Вашингтоном. Москва не будет ее основным участником, однако должна будет определить свою позицию. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов, выступая на конференции, посвященной последствиям пандемии коронавируса.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» представит через неделю внеочередной ежегодный доклад, посвященный нарастающей конфронтации Китая и Америки. Эта новая холодная война будет совсем другой, не такой по структуре, какой была холодная война СССР и США, но сопоставимой по накалу. Об этом сообщил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он выступил на дискуссии, которую клуб в четверг провел совместно с Центром по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай).

Проходившая в онлайн конференция носила название «Экономические последствия коронавируса: инициатива «Пояс и путь» в новых мировых условиях». Модератором дискуссии, в которой принимали участие китайские и российские ученые, выступил программный директор «Валдая» Тимофей Бордачев.

«Реальность, в которой мы живем, испытала серьезное влияние пандемии и в свете этого необходимо по-новому взглянуть на развивавшиеся в последние годы проекты международного сотрудничества – и в первую очередь на инициативу «Пояс и путь», – заявил Бордачев. Эксперт призвал уделить внимание не только экономическому, но и политическому измерению последствий пандемии.

Фэн Шаолэй, декан и профессор Школы международных и региональных исследований Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай) в своем выступлении выразил надежду на развитие многополярности. Он назвал Москву главным партнером Пекина по инициативе «Пояс и путь» и добавил, что сотрудничество с Россией, уже достигшее высокого уровня, должно развиваться и дальше, – в частности в области сельского хозяйства, которое превращается в наши дни в высокотехнологическую отрасль.

По его словам, китайские издания обсуждают то, что пандемия изменит мировой порядок – что возникнет цивилизация, которая больше будет отвечать потребностям большинства людей. При этом эксперт с сожалением упомянул усиливающийся конфликт Вашингтона с Пекином. «Американцы пытаются навязать Китаю вину за пандемию, и, конечно же, будут усиливаться противоречия между Китаем и Америкой», – предположил Фэн Шаолэй.

В свою очередь, Федор Лукьянов добавил, что всем странам придется выбирать, на чьей они стороне в холодной войне США и Китая – «и это плохо». «Вирус сделал мир по-настоящему глобальным, а нас, людей – космополитами. Это нас объединяет и захватывает буквально всех. В то же время кризис разъединяет, так как усилились тенденции к конфронтации между государствами», – посетовал Лукьянов.

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