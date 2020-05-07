Победитель конкурса «Лидеры России» стал и.о. мэра Нижнего Новгорода

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Юрий Шалабаев, занимавший пост заместителя главы Нижнего Новгорода, вступил в должность исполняющего обязанности главы города.

«Конкурс «Лидеры России» научил мыслить глобально и дал понимание, что нельзя останавливаться перед трудностями при достижении больших целей. Именно это понадобится мне на новой должности и.о. главы Нижнего Новгорода, города-миллионника, который готовится отпраздновать в следующем году свое 800-летие. Масштабная подготовка к празднованию должна дать старт важным преобразованиям в городе. Необходимо выявить нерешенные проблемы», – заявил Шалабаев, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, «в первую очередь, это касается жилищно-коммунального хозяйства, состояния жилого фонда и программы расселения аварийного жилья». Также, отметил Шалабаев, «особое внимание необходимо уделить благоустройству и облику города».

«Важна плотная работа с областными структурами, ведь при таких объемах необходимы компетенции региональных органов, особенно в части поддержки отраслей экономики, пострадавших в связи с коронавирусом. При решении всех этих задач буду использовать опыт общения с наставниками конкурса «Лидеры России». Важно не просто реализовать всю масштабную программу подготовки города к юбилею, но сделать город уютнее и комфортнее для нижегородцев и гостеприимнее для туристов на многие годы вперед», – добавил он.

Шалабаев родился в городе Горький (Нижний Новгород) в 1980 году. Окончил ННГУ имени Лобачевского по специальности «Финансы и кредит», прошел переподготовку по специальности «Юриспруденция» в ВВАГС и обучение по направлению «Управление государственными финансами» в РАНХиГС. Шалабаев – действительный государственный советник Нижегородской области второго класса. До назначения в конце 2019 года замглавы администрации Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.

«Поздравляю Юрия с назначением. Он прекрасно знает свой родной регион и имеет многолетний управленческий опыт. Уверен, что обучение в РАНХиГС обогатило этот опыт и пригодится ему для решения задач социально-экономического развития города и эффективного управления его жизненно важными сферами. Желаю нашему победителю конкурса «Лидеры России» успехов на этом ответственном поприще», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В среду депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с его переходом на другую работу. Выступая перед депутатами, Панов поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за оказанное доверие, а депутатов гордумы – за совместную работу.