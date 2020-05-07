Победитель конкурса «Лидеры России» стал и.о. мэра Нижнего Новгорода

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7 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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Литва лишает Евросоюз дешевого белорусского электричества

Литовские власти снова идут против собственного населения Фото: facebook.com/belaes.by
Литва, заручившись поддержкой американского МИДа, угрожает Белоруссии и России новыми санкциями от лица всего Евросоюза. Причина – истерика литовских политиков из-за строительства Белорусской АЭС, которую строит российский Росатом. Самое удивительное, что Литва при этом играет с огнем: у Минска есть реальные возможности наказать финансово прибалтийскую республику. Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как адмирал Эссен стал последним великим флотоводцем царской России

«Хрустально бескорыстный, крайне независимый человек» – отзывались об Эссене современникиФото: Общественное достояние
Сто пять лет назад, 7 мая 1915 года, преждевременная смерть оборвала земные дни Николая Оттовича Эссена. Знаменитый российский адмирал, человек, много сделавший для развития отечественного военного флота и обогативший его историю яркими примерами героизма. Как складывалась его жизнь и карьера – и почему даже японцы отказались брать его в плен? Подробности...
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Лукашенко применил к Первому каналу американские методы

В проблемах между Россией и Белоруссией у Лукашенко всегда виноваты журналистыФото: Ronald Zak/AP/ТАСС
Коронавирус спровоцировал очередную войну Минска с российскими СМИ. После сюжета Первого канала о распространении COVID-19 в Белоруссии, власти страны лишили аккредитации и выслали журналиста Алексея Кручинина. По мнению минских экспертов, российские СМИ давно злят президента страны Александра Лукашенко, потому он решил бороться с ними по-американски. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Испанский спецназ раскрыл секреты новейших технологий

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Силы специальных операций на наших глазах во всем мире переживают фундаментальную трансформацию. Недавняя публикация, посвященная перспективам спецназа Испании, позволяет этот покров несколько приоткрыть – и это можно считать настоящей удачей. Подробности...
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Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

Герман Садулаев, писатель, публицист
Оказалось, что советские русские, включая татар, евреев и прочих удмуртов, гораздо педантичнее, точнее, аккуратнее, умеют лучше организовать формирование частей, снабжение действующей армии, всегда имеют резервы и запасной план. Русские оказались большими «немцами», чем немцы. Подробности...
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Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Победитель конкурса «Лидеры России» стал и.о. мэра Нижнего Новгорода

              7 мая 2020, 15:30

              Текст: Алина Назарова

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              Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Юрий Шалабаев, занимавший пост заместителя главы Нижнего Новгорода, вступил в должность исполняющего обязанности главы города.

              «Конкурс «Лидеры России» научил мыслить глобально и дал понимание, что нельзя останавливаться перед трудностями при достижении больших целей. Именно это понадобится мне на новой должности и.о. главы Нижнего Новгорода, города-миллионника, который готовится отпраздновать в следующем году свое 800-летие. Масштабная подготовка к празднованию должна дать старт важным преобразованиям в городе. Необходимо выявить нерешенные проблемы», – заявил Шалабаев, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              По его словам, «в первую очередь, это касается жилищно-коммунального хозяйства, состояния жилого фонда и программы расселения аварийного жилья». Также, отметил Шалабаев, «особое внимание необходимо уделить благоустройству и облику города».

              «Важна плотная работа с областными структурами, ведь при таких объемах необходимы компетенции региональных органов, особенно в части поддержки отраслей экономики, пострадавших в связи с коронавирусом. При решении всех этих задач буду использовать опыт общения с наставниками конкурса «Лидеры России». Важно не просто реализовать всю масштабную программу подготовки города к юбилею, но сделать город уютнее и комфортнее для нижегородцев и гостеприимнее для туристов на многие годы вперед», – добавил он.

              Шалабаев родился в городе Горький (Нижний Новгород) в 1980 году. Окончил ННГУ имени Лобачевского по специальности «Финансы и кредит», прошел переподготовку по специальности «Юриспруденция» в ВВАГС и обучение по направлению «Управление государственными финансами» в РАНХиГС. Шалабаев – действительный государственный советник Нижегородской области второго класса. До назначения в конце 2019 года замглавы администрации Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.

              «Поздравляю Юрия с назначением. Он прекрасно знает свой родной регион и имеет многолетний управленческий опыт. Уверен, что обучение в РАНХиГС обогатило этот опыт и пригодится ему для решения задач социально-экономического развития города и эффективного управления его жизненно важными сферами. Желаю нашему победителю конкурса «Лидеры России» успехов на этом ответственном поприще», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              В среду депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с его переходом на другую работу. Выступая перед депутатами, Панов поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за оказанное доверие, а депутатов гордумы – за совместную работу.


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