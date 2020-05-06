Депутаты нижегородской гордумы приняли отставку мэра

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с его переходом на другую работу.

Заседание прошло дистанционно в режиме видеоконференции, трансляция велась на сайте нижегородского парламента. На заседании рассматривался один вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода.

«39 депутатов проголосовали за досрочное сложение полномочий, один – против. Решение принято. Еще раз благодарим Владимира Панова за работу и желаем новых свершений», – сказал председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, передает РИА «Новости».

Выступая перед депутатами, Панов поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который выдвинул его кандидатуру на пост главы города, за оказанное доверие, а депутатов гордумы – за совместную работу. Вспомнил самые трудные периоды деятельности – подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, реформу схемы общественного транспорта и общественных пространств.

«Для меня было большой честью работать с вами», – резюмировал Панов.

В свою очередь глава региона отметил, что ему «было важно иметь доверенного человека, который не подведет, и Панов оказался именно таким человеком». «Он уходит на повышение решать глобальные государственные задачи. Панов оставляет за собой в городе хороший задел», – заявил Никитин и пожелал ему удачи на новом месте.

Панов был избран главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после избрания мэром Нижнего Новгорода Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016 году.