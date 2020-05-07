В Израиле придумали правила для открытия торговых центров, рынков и фитнес-клубов

В Израиле с четверга, 7 мая, возобновляют работу торговые центры, рынки и спортивные залы, однако их деятельность ограничена рядом требований.

Прежде всего, остаются в силе главные требования карантина: соблюдать «социальную дистанцию» (два метра), носить маски и соблюдать правила личной гигиены, передает Mignews.com.

Администрация торговых центров должна обеспечить соблюдение правил гигиены и социальной дистанции. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв. м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей.

Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в два метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Также в моллах будут созданы точки дезинфекции с доступным для всех алкоджелем. В моллах запрещено есть.

Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований будут следить полицейские и муниципальные инспекторы.

По словам министра культуры и спорта Мири Регев, на заседании правительства одобрено открытие фитнес-клубов и студий танцев, в соответствии с ограничениями и инструкциями.

Фитнес клубы будут работать при условии, что расстояние между тренирующимися составит 10 метров (ранее минздрав требовал – 15 метров). В студиях танцев расстояние между тренирующимися должно составить 7 метров.

Также в Израиле с 10 мая возобновляют работу детские сады. С 17 мая будут разрешены спортивные занятия в группах до 20 человек, откроются музеи.

После 30 мая будут разрешены собрания численностью до 100 человек. Все школьники вернуться в классы. Возобновит работу Футбольная Лига Израиля.

С 14 июня будут отменены ограничения на собрания, начнутся занятия в высших учебных заведениях, открываются кинотеатры.

Ранее глава минобороны Израиля Нафтали Беннет заявил, что израильские ученые достигли значительного прорыва в разработке метода лечения коронавируса.

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