Израиль заявил о прорыве в разработке вакцины против коронавируса

Израильские ученые достигли значительного прорыва в разработке метода лечения коронавирусной инфекции, заявил глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет.

Ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного. Они могут быть использованы для создания вакцины, сообщает i24.

Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему продемонстрировали, как именно работают эти антитела.

Отмечается, что стадия разработки закончена, теперь антитела должны пройти тщательное тестирование. При этом министр не уточнил, когда именно может появиться вакцина.

Ранее Евросоюз выделил 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.

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