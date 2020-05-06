Врио главы Камчатки исполнил со студентами песню «Эх, дороги»

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов поучаствовал в акции «Песни Победы», исполнив со студентами Камчатского колледжа искусств песню «Эх, дороги».

«Песню «Эх, дороги...» впервые исполнил Иван Шмелев в 1945 году, когда Германия уже капитулировала. У меня с этой песней связаны воспоминания о студенчестве и академическом хоре МГУ», – написал Солодов в своем Facebook.

Он отметил, что теперь решил повторить хоровой опыт со студентами Камчатского колледжа искусств. К сообщению он прикрепил видео исполнения этой песни, которое хор студентов и врио губернатора записали по видеосвязи.

«Каждый из нас может в преддверии Дня Победы записать на видео песню, стихи, опубликовать на своих страницах и таким образом поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей нашей большой страны с этим великим праздником. Пусть #песниПобеды звучат из каждого дома!» – отметил Солодов.

Каждый из нас может в преддверии Дня Победы записать на видео песню, стихи, опубликовать на своих страницах и таким... Опубликовано Владимиром Солодовым Среда, 6 мая 2020 г.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал акцию волонтеров, пригласивших россиян 9 Мая выйти на балконы и спеть песню «День Победы».