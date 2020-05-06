Депутат Гаврилов сообщил о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом

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По словам Трампа, сейчас идет «сложная игра», сравнимая с «шахматами или покером»Фото: Christian Ohde/imago-images.de/Global Look Press
Президент США угрожает Китаю возобновлением торговой войны, которую в прошлом году неимоверными усилиями удалось приостановить. Возложение вины на Пекин за огромное количество смертей в Америке не только добавляет Трампу очков перед выборами, но и дает новый рычаг экономического давления на КНР. Уступит ли Китай на этот раз – или все-таки поставит американский доллар на колени?  Подробности...
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Как Закарпатская Русь вернулась после Второй мировой в Россию

Чрезвычайный и полномочный посол СССР при Союзных государствах Виктор Захарович ЛебедевФото: общественное достояние
Чехия на фоне скандала вокруг памятника маршалу Коневу объявила о желании урегулировать отношения с Россией. Однако помимо этого в Праге вспоминают и историю вокруг присоединения Закарпатья к СССР после Второй мировой войны. За что в данном случае чехи обижаются на Россию и как советская дипломатия разрешила давний национальный конфликт? Подробности...
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Как малый бизнес спасается во время коронавируса

Дмитрий Кухто не теряет оптимизма и надеется сохранить свой бизнесФото: Оксана Майтакова
Самый большой ущерб от связанных с коронавирусом ограничений несет малый бизнес, особенно туристический. Однако есть предприниматели, которые и в такой ситуации стараются выживать и даже зарабатывать. О том, как это происходит в одном из курортных городов Калининградской области – репортаж газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему Латвия похвасталась советским прошлым

Ранее Рига была важнейшим перевалочным пунктом советского импорта-экспортаФото: Ян Тихонов/РИА «Новости»
«Мы были донорами денег в СССР. Это свидетельствует о нашей силе». К такому выводу пришел латвийский министр юстиции Янис Борданс, намереваясь добиться от России возмещения убытков за годы «советской оккупации». По мнению экспертов, Борданс неосознанно отметил заслуги СССР в развитии Советской Латвии, но насколько обоснованы его слова о «донорстве»? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Человечество лишают удовольствий и наслаждений

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Такое впечатление, что шаг за шагом кто-то большой и хитрый задумал лишить человечество всех удовольствий и наслаждений. Насадить тотальную ангедонию. Уничтожить базовые радости, оставив вместо них усложненную процедуру заполнения примитивных потребностей. Подробности...
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Коронавирус страшен не только смертью

Дмитрий Ольшанский, публицист
Эти вирусные гвардейцы представляют дело так, что человек либо умирает, либо радостно скачет. Слушаешь их пропаганду – и кажется, что если ты не попал в те самые ноль целых сколько-то там десятых, то и все хорошо, улыбаемся и машем. И это самая главная ложь. Подробности...
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Не умножать идиотизм

Алексей Алешковский, сценарист
Любая непредвиденная ситуация становится испытанием для здравого смысла, особенно если здравый смысл обнаруживается путем проб и ошибок. Ситуация с коронавирусом свалилась как снег на голову для всех. Зато можно своими глазами видеть, как развивается по своим законам пандемия идиотизма. Подробности...
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              Депутат Гаврилов сообщил о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом

              6 мая 2020, 18:42

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил об оказанной Белоруссии помощи в борьбе с коронавирусом.

              «В Минск доставлено более 50 тыс. масок, 30 тыс. пар перчаток, респираторы и защитные костюмы, четыре тонны дезинфекционной жидкости и, самое главное – наборы лекарственных средств по всему циклу лечения тяжелобольных коронавирусом, рассчитанные на более чем 300 пациентов. Цикл согласован с медиками в соответствии с протоколом лечения», – приводятся слова Гаврилова в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

              Он отметил, что помощь оказана по благословению патриарха Кирилла православными верующими России и передана жителям Белоруссии, вне зависимости от их взглядов и вероисповедания, кто находится в госпиталях Минска, а также монахам и монахиням Ляденского и Елисаветинского монастырей.

              «Направленная помощь является акцией, которая показывает в полном объеме насколько крепки наши братские узы, насколько сильна взаимная поддержка наших народов. Как и в годы Великой Отечественной войны, мы едины и стоим вместе плечом к плечу, противостоя внешней угрозе. Судьба моей семьи тесно связана с Белоруссией, так как мой дед, Василий Иванович Гаврилов, защищал Брестскую крепость в июне 1941 года и был организатором партизанского движения в начале войны», – отметил Гаврилов.

              Он выразил благодарность белорусскому экзархату Московского патриархата и лично митрополиту Минскому и Заславскому Павлу за организацию доставки помощи, а также президенту Белоруссии Александру Лукашенко за поддержку проекта.

              «Существенную помощь в организации оказал глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон», – сказал Гаврилов.

              По его словам, эта акция является ответом многих православных верующих, «которые зачастую не хотят указывать свое имя, потому что это искренняя помощь от сердца к сердцу».

              «Этот проект лишний раз показывает, что Россия готова оказывать помощь и разбивать пронацистские иллюзии о том, что либеральная Европа и Америка способны защищать права человека в Белоруссии», – отметил Сергей Гаврилов.

              Парламентарий также прокомментировал скандал, связанный с отказом Украины принять гуманитарную помощь из России в условиях пандемии.

              «Мы потрясены происходящим на Украине. Как выяснилось, во время пасхальных праздников православные верующие, организации и фонды России подготовили гуманитарную помощь, предназначенную для страдающих монахов, насельников Киево-Печерской лавры и всех киевлян, груз содержит не только маски, но и необходимые лекарства в период распространения коронавируса. Были подключены правозащитники, в частности, российским омбудсменом Татьяной Москальковой были проработаны вопросы доставки гуманитарной помощи, но проект был сорван из-за истеричной реакции представителей блока Порошенко, которые заявили, что эта помощь противоречит национальным интересам Украины и направлена на захват лавры… Украина отказалась от гуманитарного сотрудничества, которое является единственным ключом к преодолению сложившегося кризиса», – заявил Сергей Гаврилов.

              Позже митрополит Минский и Заславский Павел выразил благодарность Гаврилову, направив обращение.

              «Сердечно благодарю вас за поддержку граждан Республики Беларусь и верных чад Белорусской православной церкви в период распространения в нашей стране коронавирусной инфекции и за переданный при вашем активном участии гуманитарный груз с медикаментами и средствами индивидуальной защиты», – говорится в его обращении.

              Отмечается, что переданный груз будет частично распределен между нуждающимися в этих средствах обителями и приходами Белорусской православной церкви, а лекарственные средства будут переданы в министерство здравоохранения республики в качестве помощи церкви и белорусским врачам.


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