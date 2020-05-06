Названы сроки возобновления испытаний корабля «Петр Моргунов»

Заводские ходовые испытания (ЗХИ) большого десантного корабля (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11711 возобновятся не раньше второй половины мая, заявил источник в кораблестроительной отрасли.

«ЗХИ могут возобновиться во второй половине мая. Точная дата выхода БДК в море определится по завершении майских праздников», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее сообщалось, что ЗХИ этого корабля начнутся во второй половине апреля.

Напомним, 31 марта БДК «Петр Моргунов» вернулся на завод «Янтарь» для технических работ.