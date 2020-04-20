Стали известны сроки возобновления испытаний БДК «Петр Моргунов»

Большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11711 возобновит заводские ходовые испытания (ЗХИ) на две недели позже, чем планировалось ранее, то есть в начале мая, сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«По новым планам ЗХИ могут возобновиться в начале мая, но с учетом череды праздников, скорее всего, это может произойти и во второй декаде мая», – передает ТАСС слова источника.

Он не уточнил причин, по которым образовалась задержка с возвращением БДК на испытания.

Напомним, 31 марта БДК «Петр Моргунов» вернулся на завод «Янтарь» для технических работ.

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