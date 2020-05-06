Минздрав оценил суточный прирост новых случаев коронавируса в России

Суточный прирост новых случаев коронавируса в среднем по России составляет 7,9%, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главного инфекциониста ведомства, доктора медицинских наук Елену Малинникову.

«Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% – средней тяжести и 11% тяжелых. Таким образом, общий прирост не сказался на среднем числе заболевших с тяжелыми симптомами, хотя именно они более значимые для здравоохранения страны», – сказала Малинникова, передает РИА «Новости».

В то же время, по ее словам, в России значительно увеличилось число проводимых тестов на выявление коронавируса.

«Сегодня от каждого гражданина требуется быть социально ответственным. Важно понимать: если мы еще немного потерпим, то сможем прервать активную циркуляцию вируса в нашей стране, SARS-CoV-2 будет терять свою вирулентность, то есть токсичность – заразность его упадет. Только тогда возможно снижение заболеваемости», – подчеркнула Малинникова.

Ранее стало известно, что количество проведенных в Москве тестов на коронавирус достигло 1 млн.

За минувшие сутки в России подтвердили 10102 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 155,4 тыс. случаев заболевания.