«Хор Турецкого» поблагодарил волонтеров песней «Мы вместе»

Музыкальный коллектив «Хор Турецкого», основателем и лидером которого является заслуженный и народный артист России Михаил Турецкий, записал клип на песню «Мы вместе», поддержав таким образом волонтеров, помогающих бороться с коронавирусом.

«Хор Турецкого подарил песню волонтерам акции взаимопомощи #МыВместе!» – говорится в сообщении в Twitter Общероссийского народного фронта.

«Специально для вас записали наш первый домашний клип. Включайте скорее и заряжайтесь позитивом», – говорится в Instagram творческого коллектива.

Напомним, в конце марта дирижер Михаил Турецкий также поблагодарил врачей за их трудовой подвиг в борьбе с пандемией коронавируса и спел онлайн для них песню «Люди в белых халатах».

«Я хочу обратиться к нашим медицинским работникам, сегодня от вас много зависит. Огромное спасибо за ваше самопожертвование, за то, что сегодня, как никогда, вы проявляете себя на самой высокой волне. Счастья вам и крепости духа!» – обратился тогда Турецкий в YouТube к медикам.