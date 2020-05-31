Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Ожидаемое время прибытия самолета Boeing 777-300 (рейс SU103) в аэропорт Шереметьево – 11.45 мск, передает ТАСС.

В генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили, что российские дипломаты 30 мая оказали помощь при вылете 322 соотечественникам.

«Несмотря на сохраняющуюся в Нью-Йорке сложную эпидемиологическую обстановку, дипломаты генконсульства, как и прежде, находились в международном аэропорту имени Джона Кеннеди», – отметили в генконсульстве России в Нью-Йорке.

По данным консульского отдела посольства России в США, на родину вывозным рейсом вернуться жители Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и Севастополя, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия, а также жители Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Алтайского края. Соотечественники по прилете в Москву будут пересажены на два других самолета без выхода пассажиров из Шереметьево. В консульском отделе также сообщили, что один из самолетов направится в Ростов-на-Дону и Махачкалу, второй – в Екатеринбург и Новосибирск.

Напомним, в понедельник в Минкомсвязи сообщали, что к 24 мая через портал Госуслуг россияне подали почти 80 тыс. заявлений на возвращение из-за границы вывозными рейсами. На территории других стран оставались свыше 60 тыс. россиян. Кроме того, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс.россиян.

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