Пушков объяснил, почему Меркель решила не ехать на G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от поездки на саммит G7 из-за «Северного потока – 2», полагает сенатор Алексей Пушков.

«Меркель пока решила не ехать на саммит G7 в США. Причина, конечно, не эпидемия – она идет в Германии на спад, а острые разногласия с [президентом США Дональдом] Трампом, в том числе по «Северному потоку – 2». Трамп, говорят, очень недоволен. Но, даже если Меркель в итоге не поедет, «Большая шестерка» – тоже неплохо», – отметил Пушков в Twitter.

Напомним, Меркель отказалась принимать участие в июньском очном саммите лидеров G7 в Вашингтоне.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как «Северный поток – 2» поссорил Трапма с Меркель.

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