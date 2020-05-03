Патриарх Кирилл отстранил от службы нарушившего указания в связи с коронавирусом священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы из-за нарушения порядка богослужений в Страстную и Светлую седмицу.

«Протоиерей Владимир Чувикин, настоятель храмов Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря Москвы, в связи с нарушением данных мной указаний относительно порядка совершения богослужений в период Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения отстраняется от управления вышеуказанным Патриаршим подворьем до выяснения всех обстоятельств произошедшего», – говорится в указе на сайте епархии.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19 после того, как в РПЦ подтвердили смерть священников от осложнений после коронавируса.

Напомним, в период борьбы с коронавирусом в РПЦ утвердили советы, которым предлагалось воспользоваться во время празднования Пасхи.

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