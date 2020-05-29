В России провели более 10 млн тестов на коронавирус

Более 10 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 28 мая проведено 10 млн 61 лабораторное исследование на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», – приводит ТАСС сообщение Роспотребнадзора.

26 мая Роспотребнадзор сообщил, что число проведенных в стране исследований превысило 9 млн.

За минувшие сутки в России выявлено 8371 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 379 тыс. случаев заболевания.

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