В России провели более 9 млн тестов на коронавирус

Взгляд
26 мая, вторник  |  Последнее обновление — 10:13  |  vz.ru
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Америка закончила сланцевую революцию

Сланцевая отрасль в США ушла в минус Фото: LARRY W. SMITH /ЕРА/ТАСС
Нефтяной сектор США готовится к волне банкротств. Добыча сланцевой нефти в Америке просела почти на столько же, на сколько Россия и Саудовская Аравия обязались снизить производство в рамках исторической сделки ОПЕК+. Рынок сам заставил американцев покинуть поле битвы. Впрочем, не стоит обольщаться и думать, что пути к возвращению сланцевой нефти отрезаны навсегда. Подробности...
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Зачем Вашингтон направил «калининградский кинжал» к сердцу Европы

Калининград отнюдь не похож на «закрытую военную базу», каким его представляют СШАФото: Виталий Невар/ТАСС
«Кинжал, направленный в сердце Европы» – так советник президента США Роберт О’Брайен охарактеризовал Калининградскую область России. Чиновник, который отвечает за советы Трампу по нацбезопасности, объявил: вместо центра туризма Россия создала на Балтике бастион, напичканный ракетами. По отдельности тезисы О’Брайена не выдерживают критики, но вместе вполне укладываются в геополитическую логику США. Подробности...
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Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень

Главным, что делает лазер выгодной системой оружия, является стоимость выстрелаФото: John F. Williams/Released/U.S. Navy
ВМС США испытали боевой лазер с борта десантного корабля, и соответствующий видеоролик вызвал среди интернет-пользователей ажиотаж. Какая страна сегодня занимает лидерские позиции в области разработки лазерного оружия, где в этом ряду находится Россия – и почему можно утверждать, что эпоха боевых лазеров уже началась? Подробности...
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Украинцев учат парадам вермахта на Красной площади

В фантазии разработчиков игры Гитлер принял парад с Мавзолея ЛенинаФото: Strategic Mind/Youtube
На Украине выпустили компьютерную игру, в которой пользователь играет за немцев, а добившись разгрома советских войск, может провести парад вермахта в Москве на Красной площади. Эксперты считают эту игру не только русофобской выходкой Киева, но и пропагандой фашизма. И хотя вопрос этики в компьютерных играх никак не регулируется, разработчики этой стратегии должны понести ответственность, полагают они. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если граждане США не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис в самой Америке. Подробности...

Нам предстоит год без кино

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Мне кажется, наша киноиндустрия входит в период турбулентности очень неподготовленной. Потому что кинопрокат и продажа прав на телетрансляцию являются главными составляющими их экономики. А это неправильно. Подробности...
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Старики-либералы хотят реванша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
На выборы идет не Байден и даже не его вице-президент, а старый либеральный истеблишмент США. Шансов на президентских выборах у них немного. Но если они преуспеют, то заокеанскую сверхдержаву возглавит предельно озлобленная «старая гвардия». Подробности...
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    США навязали России тяжелый выбор

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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              В России провели более 9 млн тестов на коронавирус

              26 мая 2020, 09:46

              Текст: Евгения Шестак

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              Более 9,1 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

              «В России проведено более 9,1 млн тестов на коронавирус», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

              Кроме того, под меднаблюдением остается 292 тыс. человек. 

              В Роспотребнадзоре отметили, что за последние сутки в России провели 230 тыс. тестов на выявление инфекции.

              За последние сутки в России было выявлено 8946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 353 тыс. случаев заболевания.

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