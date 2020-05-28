В Подмосковье откроют парки для свободного посещения

Власти Московской области открывают парки региона для свободного посещения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Каждую пятницу мы стараемся выпускать постановления, которые дают больше свободы для нормальной жизни. Сегодня также выйдет постановление, в котором мы откроем парки в Подмосковье. Обязательно в парке необходимо будет находиться в масках», – передает его слова ТАСС.

Воробьев добавил, что власти Московской области откроют многофункциональные центры для физических лиц с 1 июня.

«С понедельника мы откроем МФЦ. Для юридических лиц мы это сделали в начале недели, а с понедельника сделаем для физических лиц. Это услуги, их порядка 15-17, которые [можно получить] только в бумажном виде. Например, паспорт поменять или какие-то справки получить», – сказал он.

При этом, подчеркнул Воробьев, рестораны, кафе и ТЦ останутся в первую неделю закрытыми.

«К сожалению, мы не можем пока дать добро на открытие кафе и ресторанов, даже на открытых верандах. Считаем это вместе с санитарным врачом преждевременным и опасным. Торговые центры тоже на предстоящую неделю будут закрыты. Мы увидим дальнейшую позитивную динамику и обязательно откроем, это важно для огромного количества рабочих мест», – сказал губернатор.

Напомним, в Москве с 1 июня разрешены прогулки по графику. Было опубликовано расписание прогулок для москвичей.

В Московской области разрешены прогулки, также отменены электронные пропуска.