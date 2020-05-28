Анонсирован прямой эфир с главой Камчатки о ситуации с коронавирусом

В Instagram 29 мая в рамках проекта «Региональные практики» состоится прямой эфир с главой Камчатского края Владимиром Солодовым. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Солодов и Кислицына поговорят о тенденциях распространения COVID-19 на территории региона, мерах профилактики и развития медицинской инфраструктуры. Обсудят актуальные формы поддержки отдельных категорий населения и бизнеса, а также планы по снятию ограничительных мер и стратегическому развитию края на ближайшее время.

Эфир будет проходить в Instagram 29 мая в 08.30.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире ЭИСИ рассказал, что с 25 мая начнет работу система общественных работ в регионе, туда смогут временно трудоустроиться безработные люди.

В четверг также состоялся разговор с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.