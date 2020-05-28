Нефть подешевела на данных API о запасах в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,19% – до 33,99 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 3,41% – до 31,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,7 млн баррелей. Официальные данные на этот счет американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении показателя на 1,9 млн баррелей.

Снижение цен идет вторую сессию подряд из-за неопределенности в преддверии заседаний ОПЕК+, которые пройдут 9-10 июня. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращений добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 млн баррелей в сутки. Как сообщают источники РИА Новости, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи, однако консенсуса в альянсе нет.