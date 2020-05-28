Меркель пожаловалась на сложности в отношениях ЕС и США

Сотрудничество ЕС с США выстраивать сложнее, чем хотелось бы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Проблемы наблюдаются в сферах «климатической и торговой политики», а также в вопросе о «роли международных организаций в борьбе с пандемией коронавируса», передает РИА «Новости».

При этом Меркель заявила, что США – важнейший партнер ЕС, а трансатлантические отношения – «центральная и несущая опора внешней политики и политики безопасности». В «исконных национальных и европейских интересах» укреплять эти отношения, Европа и США зависят друг от друга, сказала она.

Меркель подчеркнула, что «Европа не является нейтральной», а входит в «политический Запад». По словам Меркель, «если Европа хочет сохранить себя и свои ценности в этом мире», европейцам нужно «взять свою судьбу в свои руки». Однако при этом следует «действовать как надежные партнеры западного сообщества интересов и ценностей». Как заявила канцлер Германии, «это часть одного, две стороны одной медали».

Напомним, Федеральная разведывательная служба ФРГ опровергла обвинения со стороны США в адрес правительства Китая, поставив под сомнение то, что в Китае скрывали информацию об опасности коронавируса и допустили его утечку из лаборатории.

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