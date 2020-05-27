Рогозин назвал полеты на «Союзах» для США «в каком-то смысле унизительными»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал запланированный полет американского космического корабля Crew Dragon к МКС.

В эфире Youtube-канала «Соловьев live» он отметил, что «великая американская держава» имеет «колоссальный космический бюджет, в 10 раз превышающий бюджет Роскосмоса». Однако США «в течение девяти лет вынуждены были, в каком-то смысле унизительно, наверное, для себя, летать на российских кораблях».

По мнению Рогозина, «монополия» России на доставку экипажей на МКС является «не естественной», а следствием «ошибок планирования американской пилотируемой космонавтики». Создав новый корабль, США «сделали то, что обязаны были сделать», передает РИА «Новости».

Если не помешает погода, ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon должна стартовать к МКС в 23.33 мск. На МКС корабль доставит астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Провожать их в полет приехал президент США Дональд Трамп. Предстоящий запуск должен стать первым американским пилотируемым полетом в космос за девять лет.

По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях «Союз» на сумму более 4 млрд долларов.

Рогозин также рассказал, что второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара А5» может состояться осенью, ее летные испытания завершатся к 2023 году, после чего начнется серийное производство в Омске.

Россия создаст новую околоземную орбитальную станцию после 2030 года, в нее войдут модули, которые раньше планировалось отправить к МКС, заявил Рогозин.

Кроме того, он сообщил, что российский сегмент МКС оснастили камерами наблюдения, чтобы избежать повторения ситуации 2018 года, когда в корабле «Союз МС–09» было обнаружено просверленное отверстие.

Рогозин обещал с умом тратить деньги, которые государство выделяет на освоение космоса. Он напомнил о созданной в Советском Союзе сверхтяжелой ракете «Энергия» и корабле «Буран», который совершил всего один тестовый полет в автоматическом режиме, а применения ему так и не нашли.

Он подчеркнул, что «есть потребности вложиться в образование, в науку, в детей, в инвалидов и так далее». Поэтому «отнимать эти деньги на развитие космоса можно, только четко представляя себе задачу, для чего мы это делаем».

По словам Рогозина, во время каждого пилотируемого пуска на Байконуре, до сих пор сопряженного с опасностью, он думает о том, «ради чего мы это делаем».

Напомним, газета ВЗГЛЯД поговорила с членкором Российской академии космонавтики имени Циолковского Андреем Иониным о том, удастся ли российской космонавтике удержать нынешние позиции, и о возможных путях ее развития.

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