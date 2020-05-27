Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снизилась до 34,26 долларов за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Данные по состоянию на 17.50 мск передает ТАСС.

Нефть марки WTI теряла 6,3% – ее стоимость составила 32,18 доллара за баррель.

В ходе утренних торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,17% – до 36,11 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,32% – до 34,24 доллара за баррель.