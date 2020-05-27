Лавров провел переговоры с главой ВОЗ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом борьбу с коронавирусной инфекцией в России.

«В ходе беседы стороны обсудили итоги состоявшейся 18-19 мая 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) – главного руководящего органа ВОЗ. Лавров подтвердил российскую поддержку работы ВОЗ, направленной на координацию усилий стран-членов в преодолении пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Он также рассказал о содействии, оказываемом Россией партнерским странам для преодоления пандемии и ее последствий», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

Лавров и Гебрейесус обсудили также вольнейшее взаимодействие по лини Россия-ВОЗ, а также глобальное сотрудничество в сфере здравоохранения.

«Было отмечено, что во исполнение принятой в ходе 73-й сессии ВАЗ консенсусной резолюции стран-членов в соответствии со стандартами ООН и ВОЗ будет проведена оценка реагирования мирового сообщества на пандемию COVID-19», – добавили в ведомстве.

Также глава МИД России и директор ВОЗ обсудили ситуацию в Сирии в контексте борьбы с коронавирусом.

«Была рассмотрена ситуация в Сирии с акцентом на меры, принимаемые специализированными учреждениями ООН, включая ВОЗ, для улучшения гуманитарной обстановки в стране и помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которые должны осуществляться в соответствии с руководящими принципами оказания гуманитарного содействия, включая координацию с правительством САР», – уточняется в сообщении.

Глава ВОЗ выразил признательность России за неизменную многолетнюю поддержку организации. Гебрейесус отметил комплексный подход России к преодолению пандемии и успехи страны по борьбу с коронавирусной инфекцией.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее заявила газете ВЗГЛЯД, что организация сотрудничает с Россией на протяжении многих лет и видит высокий уровень информационной системы здравоохранения в стране.