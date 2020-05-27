Ученые назвали странную особенность коронавируса

Австралийские ученые назвали странную особенность SARS-CoV-2, отличающую его от других вирусов.

Было проведено исследование, в рамках которого ученые изучали устойчивость живых организмов к инфекции. Они напомнили, что коронавирус связывается с рецептором ACE2 при помощи остроконечного белка, и чем крепче он присоединяется, тем меньше вероятность его исчезновения из организма, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 легче всего адаптировался к клеткам именно человека, а не других видов. Даже штамм, распространенный у летучих мышей, оказался далеко не так хорошо приспособлен к своему носителю.

Кроме того, специалисты не смогли найти вид, у которого коронавирус получил бы такое же распространение, как у людей.

«Это новый вирус, которого ранее никогда не было в организме человека, обладает чрезвычайно высоким уровнем связывания с человеческими рецепторами, что крайне удивительно», – заявил профессор Университета Флиндерса Николай Петровски.

Он отметил, что обычно вирусы лучше приспосабливаются при заражении новых видов, но возбудитель COVID-19 «полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться».

Ранее вскрытие выявило особенность в легких погибших от коронавируса людей.

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