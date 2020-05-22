Вскрытие выявило особенность в легких погибших от коронавируса людей

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22 мая, пятница | Последнее обновление — 09:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно, кого первым будут прививать от коронавируса
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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку
Лукашенко станет президентом в новой реальности
Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза
Украина нашла нового врага в НАТО
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Россия не одурела
Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Пора валить из городов
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
Восстановление Большой России–Евразии
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах
Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусуПодробности...
Москвичи массово вышли на работу
В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человекПодробности...
В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы
Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах РоссииПодробности...
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