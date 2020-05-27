Парады Победы пройдут 24 июня в 10 городах юга России

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приступили к подготовке парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 24 июня в 10 городах округа, сообщили в его пресс-службе.

«Всего на территории ЮВО 24 июня будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на- Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске», – передает ТАСС сообщение округа.

Во вторник президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин». До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.