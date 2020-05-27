Пентагон похвастался способностью устроить «очень быстрое» ядерное испытание

США способны провести «очень быстрое» ядерное испытание, заявил и.о. помощника замминистра обороны страны по ядерным вопросам Дрю Уолтер.

Он заявил, что в случае распоряжения президента США «в течение месяцев» можно устроить «очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных», передает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

По словам Уолтера, «это может произойти относительно оперативно». Однако уйдут годы на подготовку испытания с полноценным сбором информации.

Напомним, СМИ сообщали, что американские власти обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. На встрече чиновников из ведомств, занимающихся вопросами нацбезопасности, обсуждение велось в контексте ответа на якобы исходящие от России и Китая угрозы.